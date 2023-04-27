عاش معهما 12 عاما.. انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا| شاهد

بعد انفصالها عن زوجها، قررت زوجة أمريكية تسليم تمساح عاش معهما لمدة 12 عاما حيث تبنيناه وهو رضيع داخل قبو مغلق في منزلها بمدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بينسلفانيا، وخامس أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد السكان.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس، استدعت الزوجة السابقة “يالي” فريق رعاية الحيوانات في فيلادلفيا (ACCT) ليأخذوا التسماح المسمي “بيج ماك” والذي يزن 127 رطلا وطوله 8 أقدام.

تفاصيل

أخذ 3 مسؤولين من فريق الرعاية التمساح الذي عاش مع الزوجين لمدة تزيد عن 12 عاما وقاموا بوضعه في مأوي مؤقت ذات مساحة كبيرة بها مسبح داخلي ومصابيح تدفئة.

وأعلن فريق رعاية الحيوانات أنه لن يقوم بإتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المرأة وزوجها مع إقرارهما أنه من غير القانوني امتلاك حيوان كالتسماح داخل بيت.

انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا

انفصال زوجين يبدل مصيرتمساح في أمريكا

انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا