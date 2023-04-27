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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار العمل بالمراكز  الضريبية يومي الجمعة والسبت 28 و29 أبريل

صدى البلد

 أكد " مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم ، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي خصوصًا في ظل تزامن قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين ، فلقد تقرر استمرار العمل بالمراكز  الضريبية ( كبار  الممولين 1 وكبار الممولين 2 ومتوسطي الممولين ، وكبار ومتوسطي وجه بحري ) يومي الجمعة والسبت 28 و29 أبريل 2023 لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين مما ييسر لهم  تقديم الاقرارات وسداد الضريبة المستحقة . 

    وأوضح " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين مما ييسر عليهم تقديم الاقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة .

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية  للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ ، و التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي : 

[email protected]

وكذلك يمكن متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 

https://www.youtube.com/@tax_egypt

 الفيسبوك: 

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لينكد ان 

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التليجرام 

https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .


 

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