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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحديث واتساب الجديد خطر على الأزواج والمرتبطين في مصر.. ما القصة؟

تحديث واتساب الجديد
تحديث واتساب الجديد

أثار تحديث واتساب الجديد، حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رآه البعض تهديدا للأزواج والمرتبطين في مصر.. فما القصة؟

وأعلن مارك زوكريبرج، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في وقت سابق، عن إطلاق ميزة جديدة ومذهلة في تطبيق المحادثات الشهير «واتساب».

تحديث واتساب الجديد

تحديث واتساب الجديد يمكن المستخدمين من ربط حساباتهم بأربعة هواتف محمولة في آن واحد، بعد أن كان التطبيق يقتصر على جهاز واحد فقط، إضافة إلى الأجهزة اللوحية.

جاء هذا الإعلان في منشور نشره زوكريبرج على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، حيث قال: «ابتداء من اليوم، يمكنك تسجيل الدخول إلى نفس حساب الواتساب على ما يصل إلى 4 هواتف».

وأضاف أن هذه الميزة تعتبر «تغييراً كبيراً» في طريقة عمل التطبيق، وأنها تستخدم تقنية متطورة لضمان خصوصية المستخدمين.

تهديد للمرتبطين في مصر

ويرى العديد من المتابعين، أن تحديث واتساب الجديد، تهديدا للأزواج والمرتبطين في مصر، حيث سيمكن النساء وبالأخص الزوجات من فتح الواتساب الخاص بأزواجهن على هواتفهم الخاصة ومعرفة كافة المحادثات الخاصة بهم.

وتداول العديد من المتابعين، منشورات عدة حول هذا الأمر على سبيل السخرية، مؤكدين أن الزوجات كانت تنتظر تحديث واتساب الجديد بفارغ الصبر لمعرفة المحادثات الخاصة بأزواجهن، وكذا المرتبطين عاطفيا.

وفيما يخص المرتبطين والمخطوبين، تداول المتابعين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تويتة على نطاق واسع، جاء فيها: "مصر كلها هتفركش بعد تحديث واتساب الجديد".

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يذكر أن تطبيق واتساب يستخدمه نحو 450 مليون شخص شهرياً في جميع أنحاء العالم، وهو مجاني وآمن، ويتيح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والصوتية والفيديو والصور والمستندات، بالإضافة إلى إجراء المكالمات الصوتية والمرئية سواء فردياً أو جماعياً.

كيفية تفعيل تحديث واتساب الجديد

وللاستفادة من تحديث واتساب الجديدة، يجب على المستخدم تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، ثم اتباع خطوات بسيطة لربط حسابه بالأجهزة التي يرغب في استخدامها. وتشمل هذه الخطوات:

- فتح تطبيق واتساب على الجهاز الذي يرغب في ربطه بحسابه.
- اختيار خيار «WhatsApp Web» أو «Desktop» من قائمة الإعدادات.
- اختيار خيار «الأجهزة المرتبطة» ثم «ربط جهاز».
- مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة بواسطة هاتفه الأساسي.
- تأكيد المصادقة على الجهاز المُراد ربطه.

يذكر أن هذه الميزة تعمل على أجهزة «أندرويد» و«آيفون» أيضًا، وتعد من المميزات المنتظرة من قبل المستخدمين، خاصة الذين يستخدمون أكثر من جهاز للتواصل مع الآخرين. 

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