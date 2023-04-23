اعرف الحقيقة.. هل يخبرك واتساب عند التقاط سكرين شوت لرسائلك وصورك؟

يوفر تطبيق WhatsApp واتساب لمستخدميه ميزة التشفير من طرف إلى طرف، للحفاظ على خصوصية إرسال الرسائل والملفات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة والشخصية التي تمنع أي شخص أو جهة من رؤية ما يتم إرساله سوى طرفي المحادثة فقط.

ويتساءل الكثير من مستخدمي WhatsApp واتساب حول مدى خصوصية محتوى الرسائل عند التقاط "سكرين شوت" لمحتوى المحادثات، حيث يعتقد البعض أن واتساب يوفر هذه الميزة وأنه لا يمكن للطرف الآخر إجراءها، فيما يعتقد البعض الآخر أن واتساب لا يوفر هذه الميزة.

كما أن هناك تساؤلات أخرى حول مدى احتمالية قيام واتساب بإخطار أو إخبار المستخدمين عندما يقوم أحدهم بالتقاط “سكرين شوت” لمحتوى الرسائل من المحادثات والملفات والصور ومقاطع الفيديو.

وفقا لموقع Android Authority فإن واتساب لن يخبرك عندما يأخذ شخص ما أو يلتقط “سكرين شوت” كما يتضمن ذلك لقطات شاشة أو “سكرين شوت” للرسائل وصورة ملفك الشخصي وتحديثات الحالة.

وحتى رسائل "العرض مرة واحدة" في واتساب ليست محمية تمامًا، وستعرف عندما يرى شخص ما تحديث حالتك أو رسالة "عرض مرة واحدة" ، ولكن يمكن للشخص الآخر التقاط “سكرين شوت” للرسالة أو الصورة لمرة واحدة دون علمك.



وعلى العكس من ذلك فإن فيسبوك وإنستجرام يقوم بإخطار المستخدمين عندما يأخذ شخص ما “سكرين شوت” للرسائل التي تختفي على دردشة ماسنجر وإنستجرام، حيث أن واتساب قد يقوم بتضمين هذه الميزة مستقبلا ضمن ميزاته وتحديثاته المستقبلية.