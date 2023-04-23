تحذير .. واتساب يتوقف على هذه الهواتف قريبا

أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب سيتوقف على عدد كبير من مستخدمي هواتف أندرويد القديمة، حيث لن يستطيع التطبيق الموائمة مع الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، نظرًا للحاجة إلى مواكبة المتطلبات المتزايدة للتطبيق والحاجة إلى الحفاظ على أمان المستخدم.

وحسب تقرير من موقع Gizchina فإن واتساب لن يدعم الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من Android 5.0 الذي تم إصداره من قبل شركة جوجل عام 2014 ، حيث يعمل واتساب على تحسين وتحديث خدمات التطبيق، الأمر الذي سيؤدي إلى التخلص التدريجي من الإصدارات القديمة.

وكشف WABetaInfo أن التحديث القادم لتطبيق واتساب الذي سيجلب عددا من الميزات الجديدة لن يتوافق مع أنظمة تشغيل أندرويد أقل من Android 5.0، حيث تحتاج هذه الميزات إلى متطلبات جديدة تستطيع تشغيلها والتعامل معها بشكل أفضل.

ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد القديمة التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد أقل من Android 5.0 توقع رسالة تحذير من التطبيق تخبر بإنهاء وظائف واتساب على هاتفك الأندرويد، كما ستخبرك هذه الرسالة أنك بحاجة إلى ترقية نظام التشغيل الأندرويد لمتابعة استخدام التطبيق.

ويهدف قرار واتساب بالتوقف عن دعم إصدارات أندرويد القديمة إلى تحسين تجربة المستخدم، كما تهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تعزيز تدابير الأمان المحسّنة والميزات الجديدة، في الوقت الذي لا يزال فيه عدد من المستخدمين يستخدمون الإصدارات القديمة من الهواتف الذكية.