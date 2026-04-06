مأساة إنسانية في الغربية|استغاثة فتاة بعد اعتداء على طفلها.. والأم: أصابني انتهاك وتشويه سمعة

في واقعة مؤلمة تهز المشاعر، أطلقت فتاة تدعى جيسي السعدني، والمقيمة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، صرخة استغاثة عاجلة بعد تعرضها لاعتداء عنيف من طليقها.

الحادثة لم تقف عند حدود الاعتداء عليها فقط، بل امتدت لتشمل طفلها الصغير، وذلك خلال وقت الرؤية المخصص له قانونا.

وفي هذا الصدد، قالت جيسي السعدني، الأم التي تعدى طليقها على ابنه أثناء الرؤية: "طليقي، ومنذ أكثر من عام، لم يكتفِ بإنهاء الزواج، بل أقدم على الاستيلاء على ممتلكاتي الخاصة دون وجه حق، في تصرف يعكس تجاهلا تاما للقانون وحقوقي الشخصية".

وأضافت السعدني لـ "صدى البلد": "ولم يكتف بذلك، بل قام بالتعدي علي بشكل مهين، حيث أقدم على تمزيق ملابسي في موقف مؤلم لا يمكنني نسيانه، شعرت خلاله بانتهاك كرامتي وأدميتي، خاصة أن ما حدث كان صادما ومفاجئا بالنسبة لي".

وأشارت السعدني: "الأمر ازداد سوءا عندما استولى على هاتفي المحمول، والذي كان يحتوي على كل خصوصياتي، واستغل ما بداخله بطريقة بشعة، حيث قام بنشر صور خاصة بي بعد التلاعب بها، في محاولة لتشويه سمعتي والإساءة لي أمام الآخرين".

وتروي الفتاة تفاصيل الواقعة بحالة من الانهيار، مؤكدة أن ما حدث لم يكن مجرد خلاف عابر، بل اعتداء جسدي ونفسي ترك آثارا واضحة عليها وعلى نجلها.

وأعربت عن خوفها الشديد من تكرار مثل هذه الأحداث، مطالبة الجهات المختصة بسرعة التدخل لحمايتها وضمان سلامة طفلها.

القضية تفتح باب التساؤلات حول آليات تنفيذ قوانين الرؤية، ومدى توفير الحماية الكافية للأمهات والأطفال في مثل هذه الظروف، خاصة عندما تتحول لحظات يفترض أن تكون إنسانية إلى مواقف تهدد الأمن والسلامة.