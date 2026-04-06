الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اتهموه بمعاكسة اختهم.. جلسة صلح تنتهي بطعنة نافذة لعامل بمخبز.. ووالدة المتهم: عيل وغلط

مروة فاضل

واقعة مأساوية شهدتها مدينة تلا في محافظة المنوفية عقب مقتل عامل علي يد شاب اثناء تواجدهم داخل جلسة صلح واتهمت أسرة المتهم المجني عليه بمعاكسة نجلتهم بينما نفت اسرة المجني عليه ما حدث. 

تفاصيل الواقعة 

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع عامل بطعنة نافذة اودت بحياته في الحال. 

و بالانتقال تم ضبط المتهم وتبين انه شاب يبلغ من العمر 18 عامل وقام بالتعدي علي المجني عليه بعد مشاجرة بينهم. 

وقالت أسرة المجني عليه ، احمد النوري، ابن مدينة تلا ان ابنهم عامل بمخبز لديه 3 ابناء وقتل غدرا اثناء جلسة صلح مع شريكه في المخبز. 

واضاف شقيقه، انه تلقي اتصالا بأن احمد مصاب في المستشفي وعند وصوله وجده جثة هامدة في مشرحة المستشفي.

واوضح ان كان هناك خلاف مع شريكه في المخبز واخذ منه ماكينة بطاقات التموين أساس عمله وطالبوه بالحضور لجلسة صلح ليلا. 

وتابع ان المتهم لم يكن حاضرا في جلسة الصلح ولكنه جاء غدرا وطعن شقيقه في ظهره بالة حادة واتهموه بمعاكسة شقيقته وزوجة شريكه وهو عكس الواقع فزوج السيدة لم يتهمه بشئ سوي خلافات في العمل. 

وطالبت اسرة المتوفي بحق نجلهم واعدام المتهم والمشاركين في الواقعة حيث استدرجوه ليقتله نجلهم. 

بينما اكدت والدة المتهم، ان نجلها ثار لعرض شقيقته التي كان يقوم المتهم بمعاكستها وارسال رسائل واتس لها يطالبها بالانفصال عن زوجها شريكه في العمل للارتباط به رغم انها متزوجة وهو متزوج ولديه ابناء. 

واوضحت ام المتهم، ان نجلها محمد غضب كثيرا لما راه من رسائل لشقيقته من المجني عليه وطعنه باله حادة اثناء جلسة صلح بعد نشوب مشاجرة بينهم. 

وتابعت الام، قائلة “ عيل وغلط عاملوه بروح القانون ده لسه صغير وكان بيدافع عن شرفه”.

بينما تباشر نيابة المنوفية التحقيقات في الواقعة لبيان سبب الحادث. 

شقيقة المجني عليه 
والدة المتهم
المجني عليه
المتهم
محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية المنوفية تلا قتل

