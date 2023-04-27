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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصر واليابان ايد واحدة .. ننشر التفاصيل الكاملة لرحلة التعاون التعليمي بين البلدين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد العلاقات المصرية اليابانية تعاونا كبيرا في التعاون في مجال التعليم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو الأمر الذي حقق نجاحا ملحوظا خلال الفنرة الأخيرة ، وفي هذا الملف يرصد موقع صدى البلد أبرز أوجه التعاون الناجح بين مصر واليابان في مجال التعليم .

إنشاء المدارس المصرية اليابانية 

حرصت الدولة المصرية على نقل جوهر نظام التعليم الياباني في مدارس موجودة على أرض مصر تحت مسمى “ "المدارس المصرية اليابانية"

وتسعى المدارس المصرية اليابانية لتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو” ، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية ، مما يخلق مواطنا صالحا متزنا منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.

ويبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر حاليا 51 مدرسة في 26 محافظة، بها 147 طالبا من ذوى الهمم، و 2000 معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري، و 11850 طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

الاستعانة بمشرفين يابانيين في المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم استقدام عدد (12) مشرفا يابانيا للعمل بمشروع المدارس المصرية اليابانية ، ليقوموا  بالإشراف المباشر على عدد (22) مدرسة مصرية يابانية ، إلى جانب تنفيذ التدريبات لباقي المدارس عبر الإنترنت

 ويقوم المشرفون بالعمل المباشر مع الإدارة المدرسية ، كما يقوموا بتقديم كافة أوجه الدعم للمعلمين بالمدارس من خلال:المساهمة في التبادل الثقافي مع المدارس باليابان ، التأثير الإيجابي في تحسين رفع كفاءة وتطوير الأداء المهني في تنفيذ الأنشطة والتعامل مع التلاميذ بكفاءة ، وكذلك تقديم الدعم للتلاميذ من خلال انشطة تخصصية مثل: برنامج الدعم الأكاديمي لطلاب الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، والأنشطة اليابانية لرفع قدرات التلاميذ في مادة الرياضيات

تنفيذ المكون الثاني من مشروع المدارس المصرية اليابانية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تنفيذ المكون الثاني من مشروع المدارس المصرية اليابانية "مكون المدارس الحكومية القائمة ".

وسعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتفعيل حصة التوكاتسو في المدارس الحكومية (حصة توكاتسو أسبوعية لمدة 45 دقيقة ) والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة 2.0.

التعاون المصري الياباني في مجال التعليم العالي

هناك تعاون وثيق بين وزارة التعليم العالي وهيئة الجايكا اليابانية ، فى العديد من المشروعات المتميزة فى مجال التعليم العالى ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية (E.JUST) التى تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين حكومتى مصر واليابان، وكذلك مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية (EJEP) الذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى بالاشتراك مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم، فضلاً عن التعاون مع الهيئة فى توفير المنح اليايانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلي مشروع تنمية الكوادر البشرية ، بالإضافة الى التعاون المثمر بين الجامعات المصرية واليابانية فى مجال برامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا

كما أن هناك مشروع  للتعليم الجامعي، وهو برنامج البيئة العالمى World Environment Project لمشروعات الوقاية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى توفير المشروعات الأكاديمية والأدوات الإلكترونية بالتعاون مع جامعة تشوكيو اليابانية Chukyo university، و تسخير التكنولوجيا فى تقديم مكتبة ثقافية تاريخية بالمتحف المصري الكبير، بالتعاون مع جامعة تشوكيو اليابانية، وجامعة بولى تيك بهونج كونج.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لمنح الإعلان الثامن للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، لقضاء؛ (فصل دراسي، أو عام أكاديمي)، لطلاب المرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسى (2023/2024) ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"؛ للاستثمار في عقول شباب الوطن وبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصري لديهم القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأعلنت الحكومة اليابانية ، عن منح للدراسة فى اليابان للطلاب المصريين الذين يدرسون فى أقسام اللغة اليابانية فى الجامعات المختلفة والراغبين فى استكمال دراسة اللغة اليابانية فى اليابان.

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