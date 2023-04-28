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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز باريس يسلم 18 عقدا لمنتفعي المنازل الريفية بالوادي الجديد

جانب من التسليم
جانب من التسليم

سلم عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عقود المنازل الريفية لـ 18 مستحقا من مركز باريس والقرى المختلفة، بحضور فاطمة سليم رئيس قرية بغداد واللجنة المشكلة لتسليم المنازل.

وقال صالح، إنه جرى تسليم المنازل الريفية بقري بغداد، والتبيه على المستحقين أن المنزل لا يحق التصرف به في أي حال من الأحوال وأي تصرف يخالف شروط العقد سيتم سحب المنزل، وتسليمه لأحد المنتظرين من المستحقين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وأشار عبد الناصر إلى استكمال مشتملات بئر المياه وتشغيله، وذلك لبدء العمل بالأرض المجاورة للمنازل وزراعتها من قبل المستحقين، وسيتم تسليم باقي المنازل للمستحقين خلال الفترة المقبلة.

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