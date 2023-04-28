مع بدء التوقيت الصيفي.. أمطار خفيفة تضرب الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة صباح اليوم الجمعة، مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود سحب بمناطق متفرقة من المحافظة.

وعقب سقوط الأمطار بدقائق، بدأت أشعة الشمس في السطوع، وتحول الجو المعتم إلى شمس ساطعة، واختفت الأمطار التي سقطت من الشوارع.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.