انطلق موسم التوريد..التفاصيل الكاملة لاستلام الأقماح المحلية بمحافظة الإسكندرية

انطلق موسم توريد الأقماح المحلية بمحافظة الإسكندرية، والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس، بصوامع وبناكر المحافظة، التي أنهت جميع التجهيزات لاستقبال القمح المحلي.

وأجرى المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية والدكتور نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة عدة جولات تفقدية لمواقع استلام الأقماح المحلية لهذا العام، وكذلك تفقد أعمال لجان الاستلام التي تتكون من عضو من مديرية التموين و التجارة الداخلية رئيسا و عضو من مديرية الزراعة و عضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من الجهة المسوقة و عضو من جمعية القبانية و عضو من البورصة السلعية كأعضاء.

وبدأت الجولات بزيارة إلى صومعة الكينج مريوط حيث تم متابعة أعمال لجنة الاستلام منذ دخول السيارات إلى الصومعة ووزنها وأخذ عينات للفحص و تحديد الرتبة و التفريغ على النقرة و شرح وافى على لوحة التحكم للتحكم في التخزين و التقليب و التهوية وشفط الأتربة من الخلايا و الصرف.

وتوالت الجولات إلى بنكر شمال القاهرة و بنكر جنوب القاهرة و متابعة عمليات و آليات التوريد.

وفي نهاية الجولات قال المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة أنه يتوقع موسم توريد مميز هذا العام نظرا الاستعدادات والسعات التخزينية المعدة لهذا الشأن.

واستعدت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام، وذلك بسعات تخزينية متميزة، في ثلاث صوامع و4 بناكر.

والصوامع هم صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالي سعتها تسعين ألف طن وجاهز لاستقبال الاقماح المحلية سعة ٣٠ ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين وإجمالى سعتها ٦٠ ألف طن جاهز بها سعة ٣٠ ألف طن لاستقبال الاقماح المحلية، وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها ٦٠ ألف طن جاهز بها سعة ٣٠ ألف طن لاستقبال الاقماح المحلية.

والبناكر هي بنكر السلام (١) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية ٤٥ ألف طن، وكامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية، وبنكر السلام (٢) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية ٤٥ ألف طن، وكامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية، وبنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة ١٥٧٠٠طن إجمالي السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية و سعته التخزينية ١٢٥٠٠طن إجمالي السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية موسم ٢٠٢٣.

وبذلك يكون إجمالي السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة عدد ٧ لجان (عدد ٣ صوامع و عدد ٤ بناكر ) إجمالي سعتها ٢٠٨١٨٠ طن، بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى في حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

يذكر أن لجنة استقبال الأقماح مكونة من ٦ أعضاء، عضو من مديرية التموين "رئيسا"، وعضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة)، وعضو من الجمعية القبانية، وعضو من البورصة السلعية.

و قد تم تحديد أسعار القمح المحلى حسب رتبة التوريد و التي حددها القرار الوزاري بالمبالغ الآتية :

أردب القمح زنة ١٥٠ كجم درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ١٥٠٠ جنيها

أردب القمح زنة ١٥٠ كجم درجة نقاوة ٢٣ قيراط بسعر ١٤٧٥ جنيها

أردب القمح زنة ١٥٠ كجم نقاوة ٢٢.٥ قيراط بسعر ١٤٥٠ جنيها

و تستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة السادسة مساء يوميا

و يتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أماني حلمي فعاليات لجان التوريد يوميا و تجميع البيانات و كميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد و العمل على إزالة اى معوقات تواجه عمليات التوريد.