جهاد سعد: رؤوف عبد العزيز مخرج مبدع ويجيد لغة الصورة

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، والذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

وحول تعاونه مع المخرج رؤوف عبد العزيز، قال النجم جهاد سعد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «هو مخرج مبدع وشفاف ورقيق وعميق ويدرك معنى الصورة وده أهم شيء لأن لغة الصورة هي لغة السينما واللون والضوء والإيقاع وله علاقة عميقة بالتعامل مع الممثل رغم أنه ما زال شابا».

وتابع جهاد سعد: «كنت أراقبه أحيانا من بعيد وهو يعطي الملاحظات للممثلين.. وكيف يتحدث معهم؟ وكوني اشتغلت في الإخراج المسرحي اربعين عاما فأنا أعرف أن شخصية المخرج ليست مجرد أن يكون يعيش دور المخرج .. لكنه مخرج أي مبدع.. وهكذا كان رؤوف عبد العزيز».

وأضاف جهاد سعد: «العمل مع رؤوف عبد العزيز كان تعامل راقٍ فهو مخرج ومدير تصوير وفنان ويعرف كيف يحرك الصورة واللون والضوء والممثل، وهو مسيطر على كل وسائل التعبير ومريح جدا في لوكيشن التصوير، وعنده القدرة على إدارة الممثل أيضا بطريقة راقية وهذا كان يسبب لي راحة تماما في العمل، وكنت أقول له هذا عندما أراه من بعيد أو وراء «المانيتور» أحس بأنني بحماية مخرج فاهم لكل أدواته».

وحول كواليس المشاهد، قال جهاد سعد: «كل المشاهد كانت صعبة في مسلسل ممتعة وصعبة للغاية، وطبعا هناك مشاهد أصعب من مشاهد، وهناك مشاهد أقل صعوبة، ولكن بالعموم المسلسل أخذ جهدا كبيرا مني، وأخذ طاقة ولم تكن هناك ساعات كافية للنوم، وكنت أقوم بالتحضير في المنزل 8 ساعات ثم إلى التصوير من الخامسة صباحا، والمسلسل كله كان تنفيذه صعبا جدا وممتعا جدا، والحمد لله كانت النتائج جميلة».

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقديم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.