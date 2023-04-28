أسعار كيا سبورتاج الجديدة في مصر.. صور

تعتبر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 أحد أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تم طرحها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتتوفر عبر عدة فئات.
مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2023
تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على محرك ينتج قوة تصل الى 180 حصان من خلال محرك سعة 1600 سي سي تربو، وعزم اقصي للدوران 265 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من نوع DSG، ومنظومة جر أمامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 54 لتر.
تحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات أخرى تتضمن جنوط رياضية تصل لـ 19 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح LED، وفتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي يدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.
وتتمتع السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع حساسات ركن، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومكابح ABS و EBD.
قياسات وأبعاد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023
تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت:
الطول الكلي: 4515 مم
العرض الكلي: 1865 مم
الارتفاع الكلي: 1650 مم
قاعدة العجلات: 2680 مم
مساحة التخزين الخلفية: 591 لتر
أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023
الفئة الأولى LX بقيمة قدرها 1,089,900 جنيه
الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 1,189,900 جنيه
الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE بقيمة قدرها 1,329,900 جنيه
الفئة الرابعة TOP LINE بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه
الفئة الخامسة GT-LINE بقيمة قدرها 1,499,900 جنيه