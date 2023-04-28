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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا سبورتاج الجديدة في مصر.. صور

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2023

تعتبر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 أحد أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تم طرحها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتتوفر عبر عدة فئات.

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كيا سبورتاج موديل 2023

مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على محرك ينتج قوة تصل الى 180 حصان من خلال محرك سعة 1600 سي سي تربو، وعزم اقصي للدوران 265 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من نوع DSG،  ومنظومة جر أمامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 54 لتر.

كيا سبورتاج موديل 2023

تحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات أخرى تتضمن جنوط رياضية تصل لـ 19 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح LED، وفتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي يدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

 

وتتمتع السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع حساسات ركن، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومكابح ABS و EBD.

كيا سبورتاج موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت:

الطول الكلي: 4515 مم

العرض الكلي: 1865 مم

الارتفاع الكلي: 1650 مم

قاعدة العجلات: 2680 مم

مساحة التخزين الخلفية: 591 لتر

كيا سبورتاج موديل 2023

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الفئة الأولى LX بقيمة قدرها 1,089,900 جنيه     

الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 1,189,900 جنيه

الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE بقيمة قدرها 1,329,900 جنيه

الفئة الرابعة TOP LINE بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه 

الفئة الخامسة GT-LINE بقيمة قدرها 1,499,900 جنيه

 

 

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