عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب خلال مشاجرة بالأسلحة مع جيرانه في قرية تابعة لـ طنطا

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
مشاجرة بالأسلحة البيضاء طنطا

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مصرع شخص إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما.


تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة المركز أسفر عن مصرع أحدهم.

txt

مناقشة التنمية في أرض الفيروز باحتفالات الغربية بذكرى تحرير سيناء


انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز شرطة طنطا لمكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعي “ هاني . ا”  وتم نقله لمشرحة المستشفي وضبط أطراف الواقعة وجاري تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة .

ابن أحد الشهداء يحتفل مع أسرته بعيد الفطر بساحة الأحمدي في طنطا

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة.

الغربية محافظة الغربية مشاجرة المستشفى ضباط النيابة طنطا عيد خلافات احتفال مستشفي احتفالات النيابة العامة مدير المباحث الجنائية عروس طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

الجيش السوداني في بيان عاجل : هجوم عنيف على قواتنا الجوية

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

تبادل إطلاق نيران.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة

موضوعات متعلقة

مصادرة 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها في الغريية

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

بدأ بـ5 جنيهات.. شاب يطور توك توك لزفاف العرائس في المحلة| صور

القصة الكاملة| حبس الزوج قاتل عروسه بطنطا 4 أيام والأمن يضبطه منهارا.. صور

ماس كهربائي.. إخماد حريق بشقة في قرية ميت غزل بالغربية

الكاميرا رصدته.. مكافأة 1000جنيه لمن يدلي بمعلومات عن لص سرق دراجة بالمحلة

إعلان عن شقة للحجامة يثير أزمة بين أهالي المحلة.. وأطباء: نصب وخطر على الناس.. صور

ننشر الصور الأولى للعروس ضحية القتل على يد زوجها بطنطا

ترشيحاتنا

الأكبر في تاريخ مصر| تحركات عنيفة وغير منطقية في سوق الذهب.. وهذا موعد انخفاض الأسعار

دوري أبطال أفريقيا.. تصريحات متوازنة من الأهلي ومستفزة من مدرب الرجاء.. تفاصيل

مؤسس 6 أبريل عن الحوار الوطني: ضروري لإعادة اللحمة الوطنية وتقليل الاحتقان

هداف الكونفدرالية.. وكيل شيفافيرو يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. خاص

مرسوم عاجل من محمد بن راشد بتعيين النائب الأول والثاني لحاكم دبي

حسين الشحات.. شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للدايت.. طريقة عمل عيش الكيتو في البيت

زيرو أنوثة ومملة | رسالة غامضة نارية من ياسمين عز .. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. مفاجأة بشأن الساعة البيولوجية للجسم وسعر حقيبة زوجة محمد رمضان يثير ضجة

كسر فرحتها يوم زفافها | هجوم لاذع على ماكيير شهير بسبب عروسة

فيديو

قليل أدب.. موديل شهيرة : جوزي بيستغل جسمي علشان الفلوس/ فيديو جراف

زلزال مدمر في دول عربية وإسلامية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي.. فيديو

انخفاض غير متوقع في الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

موجة شتوية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ