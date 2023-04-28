مصرع شاب خلال مشاجرة بالأسلحة مع جيرانه في قرية تابعة لـ طنطا

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مصرع شخص إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما.



تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة المركز أسفر عن مصرع أحدهم.



انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز شرطة طنطا لمكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعي “ هاني . ا” وتم نقله لمشرحة المستشفي وضبط أطراف الواقعة وجاري تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة .

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة.