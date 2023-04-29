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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيمتها 500 ألف جنيه.. حبس عصابة الإتجار بالمخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد رصدت بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.  

تم إستهدافهم وأمكن ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,250كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – عدد 3 سلاح أبيض– ميزان حساس - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة من (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" – مقيم بدئرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) و بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – ميزان – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمول للإتصال بعملائه.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (500,000) خمسمائة ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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