عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفي في حادث.. نادي قضاة دسوق ينعى المستشار علي أبو ليمون

المستشار علي أبو
المستشار علي أبو ليمون

نعى المستشار جابر خليل، رئيس نادي قضاة دسوق، ببالغ الحزن والأسى فقيد شباب القضاء والنيابة العامة المستشار علي أبو ليمون وكيل نيابة دسوق، الذي لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم أليم، داعياً الله أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وجميع قضاة مصر الصبر في مصابهم الأليم.

محامين كفر الشيخ تنعى علي أبو ليمون وكيل نيابة دسوق

وفاة المستشار علي أبو ليمون وكيل نيابة دسوق في حادث سير


 

وكان المستشار علي محمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وافته المنية، اليوم، الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير أليم.

وشيع الآلاف جنازة المستشار الراحل علي أبو ليمون، بمسقط رأسه بقرية ميت شريف التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى دفتر عزاء ينعى المستشار الراحل علي أبو ليمون، الذي كان يحظى بدماثة الخلق والأدب الجم والتعامل الراقي مع الجميع.

يذكر أن المستشار الراحل علي أبو ليمون، هو نجل المربي الفاضل محمد أبو ليمون، وكيل إدارة بسيون التعليمية، ونجل شقيق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

التواصل الاجتماعي محافظة الغربية القيادات التنفيذية كفر الشيخ حادث سير مركز بسيون السوشيال ميديا حادث تصادم محافظة كفر الشيخ سوشيال ميديا محافظ المنوفية علي أبو ليمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

صدمة للمتعاملين بالدولار.. ماذا سيحدث للأخضر يونيو المقبل؟

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

زيارة سرية | نجم الزمالك يصدم الجماهير بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

محامين كفر الشيخ تنعى علي أبو ليمون وكيل نيابة دسوق

وفاة المستشار علي أبو ليمون وكيل نيابة دسوق في حادث سير

كفر الشيخ.. حملة نظافة ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة من شوارع بيلا

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة دسوق في كفر الشيخ.. صور

خريطة فصل الكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

كفر الشيخ يفوز وديًا على جمهورية شبين بهدف نظيف

إصابة 10 أشخاص في حادث بكفر الشيخ

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

خلصت عليه وطبخت جثته.. ننشر أول صورة للطفل ضحية والدته بالشرقية

رونالدو يسجل في رباعية النصر أمام الرائد بالدوري السعودي

الثلاثاء.. "الصحفيين" تقيم حفل تأبين للكاتب الراحل هشام جاد

المفتي: الدول غير المسلمة تحرص على تطبيق القصاص على القاتل العمد بالإعدام

على الدين هلال: الفائز من الحرب السودانية مهزوم

انهال عليها بآلة حادة.. لماذا شوه كمال وجه ملكة الجمال| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

لسة مخستش.. شيرين تثير الجدل بحفلها الجديد

إطلالة شبابية ووزن زائد|الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب من حفلها بدبى

خلي بالك من طفلك.. معلومات خطيرة عن حساسية العشب

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ