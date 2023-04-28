توفي في حادث.. نادي قضاة دسوق ينعى المستشار علي أبو ليمون

نعى المستشار جابر خليل، رئيس نادي قضاة دسوق، ببالغ الحزن والأسى فقيد شباب القضاء والنيابة العامة المستشار علي أبو ليمون وكيل نيابة دسوق، الذي لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم أليم، داعياً الله أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وجميع قضاة مصر الصبر في مصابهم الأليم.





وكان المستشار علي محمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وافته المنية، اليوم، الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير أليم.

وشيع الآلاف جنازة المستشار الراحل علي أبو ليمون، بمسقط رأسه بقرية ميت شريف التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى دفتر عزاء ينعى المستشار الراحل علي أبو ليمون، الذي كان يحظى بدماثة الخلق والأدب الجم والتعامل الراقي مع الجميع.

يذكر أن المستشار الراحل علي أبو ليمون، هو نجل المربي الفاضل محمد أبو ليمون، وكيل إدارة بسيون التعليمية، ونجل شقيق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.