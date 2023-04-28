محامين كفر الشيخ تنعى علي أبو ليمون وكيل نيابة دسوق

نعت نقابة المحامين بمحافطة كفر الشيخ كفرالشيخ بمزيد من الحزن والأسى، المستشار علي أبو ليمون، وكيل النائب العام بنيابة دسوق سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وكان المستشار علي محمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وافته المنية، اليوم، إثر تعرضه لحادث سير أليم.

وشيع الآلاف جنازة المستشار الراحل علي أبو ليمون، بمسقط رأسه بقرية ميت شريف التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى دفتر عزاء ينعى المستشار الراحل علي أبو ليمون، الذي كان يحظى بدماثة الخلق والأدب الجم والتعامل الراقي مع الجميع.

المستشار الراحل علي أبو ليمون، هو نجل المربي محمد أبو ليمون، وكيل إدارة بسيون التعليمية، ونجل شقيق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.