حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة دسوق في كفر الشيخ.. صور

شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك عقب إجازة عيد الفطر.

يأتي هذا لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلي أوقات متفرقة من اليوم استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات على كورنيش النيل والكافيهات والميدان الإبراهيمي وشارع الجيش وشارع الإستاد الشوارع الرئيسية والفرعية، وحرم المسجد الدسوقي.

وأسفرت الحملة عن رفع 405 إشغالات، و112 مضبوطة متنوعة، و80 إزالة إعلان دون ترخيص، و10 محاضر إشغالات، وذلك بحضور أحمد الأحول، سكرتير عام المركز والمدينة، الرائد إبراهيم حسن، رئيس وحدة المرافق، وفريق العمل بقسم الإشغالات برئاسة ممدوح غانم، المتابعة الميدانية هشام غنيم.

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