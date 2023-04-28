خريطة فصل الكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء، السبت والأحد المقبلين، وذلك وفقاً لما أعلنته هندسة كهرباء دسوق، بسبب إجراء الصيانة اللازمة في شبكات الكهرباء.

ومن جانبها، ذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، أن المناطق والأحياء المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، غداً، السبت هي: المحكمة، طريق فوة، مدرسة زويل وعبد الناصر، مستشفى الأمومة، تقسيم الحلو.

وأضاف، البيان: أما المناطق والأحياء المتأثرة بفصل الكهرباء بعد غد الأحد هي: دحروج، الكشلة، الشركات، معهد فتيات دسوق، السنترال، أرض مفتاح.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أنه سيتم فصل الكهرباء، ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة في شبكات الجهد المتوسط، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.