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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الرابع في مؤشر الأداء البحثي لتصنيف سيماجو

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

حققت جامعة كفرالشيخ، إنجازًا جديدًا في التصنيفات الدولية، طبقاً لتصنيف سيماجو (Scimago)  للمؤسسات البحثية والأكاديمية ، حيث تقدمت جامعة كفر الشيخ من المركز (4573) لعام 2022 لتصبح (3788) لعام 2023 على المستوى الدولي؛ أما على المستوى المحلي فقد تقدمت الجامعة من المركز الحادي عشر الي المركز السابع.

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وأعلن  الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، إحراز الجامعة تقدما ملحوظا فقد حصلت جامعة كفر الشيخ علي المركز الرابع محلياً في مؤشر الأداء البحثي لعام 2023 بعد تخليها عن المركز السادس للعام 2022م.

وأكد رئيس الجامعة، أن التقدم في التصنيفات العالمية، يأتي نتاجا للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، وحرص إدارة الجامعة على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً من خلال توفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن تصنيف سيماجو (Scimago)  للمؤسسات البحثية والأكاديمية، يعد من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات فرعية كما يلى: 50 % لمؤشر الأداء البحثى، و30 % لمؤشر مخرجات الابتكار، و20 % لمؤشر التأثير المجتمعى، ويندرج تحتها 17 مؤشراً فرعياً لتقييم الأداء.

وأضاف رئيس الجامعة، أن التصنيف الصادر مؤخرًا في أبريل 2023  قد اشتمل على خمسة أقسام هي:  مؤسسات حكومية، مؤسسات صحية، شركات، ومؤسسات غير هادفة للربح، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (8433) مؤسسة دولية مقارنة بـ (8084) مؤسسة دولية فى العام 2022 بزيادة (349) مؤسسة جديدة مما يعنى قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المدرجة فى التصنيف.

وأشار، إلى أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن، التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين سمعة الجامعة دولياً بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي و التقدم للمشروعات التنافسية محلياً ودوليا واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية من أجل الوصول إلى مستوي أفضل خلال الاعوام القادمة.

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