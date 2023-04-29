اليوم.. انطلاق امتحانات سنوات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تنطلق اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بحميع معاهد الإسكندرية.

وشدد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على ضرروة توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتأكد من عدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة.



كما شدد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وأهمها تعليمات الكنترول بتوثيق الامتحانات الشفوية بدقة، حرصًا على تحقيق العدالة بين الطلاب، حرصًا على خروج الامتحانات بصورة مشرفة دون أي معوقات.

جدير بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، أعلن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالمعاهد الأزهرية، حيث تبدأ امتحانات النقل للمواد الأساسية في المرحلة الابتدائية والإعدادية يوم 29 أبريل، وبالنسبة للمرحلة الثانوية أدبي وعلمي، تبدأ الامتحانات يوم 7 مايو، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية يوم 20 مايو.