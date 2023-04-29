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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع خطير.. القوات الروسية تتقدم فى ماريينكا وحريق بخزان وقود في سيفاستوبول

الوضع خطير.. القوات
الوضع خطير.. القوات الروسية تتقدم فى ماريينكا

أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، أن النيران اشتعلت في خزان وقود في منطقة "خليج القوزاق" بالمدينة، مشيرا إلى أن سبب الحريق قد يكون ناجما عن استهدافه بطائرة مسيرة.

وكتب رازفوجايف في صفحته على “تليجرام”: "خزان وقود مشتعل بالقرب من شارع مانغاناري في خليج كازاتشيا، وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق نجم عن سقوط مسيرة، وتبلغ مساحة الحريق نحو 1000 متر مربع".

وفيما بعد، أكد محافظ سيفاستوبول أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، كما أن المنشآت المدنية لا تواجه أي تهديد، مشيرا إلى أن فريق عمل يتابع عملية إخماد الحريق، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء.

وكان رازفوجايف أعلن، في وقت سابق هذا الشهر، أن أسطول البحر الأسود صد هجوما لسفن مسيرة أوكرانية، وقال إن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.

ولفت رازفوجايف، حينها، إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

على الصعيد الميداني في دونيتسك، كشفت مصادر عسكرية روسية وأخرى محلية من الموالين لروسيا أن القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مدينة ماريينكا.

ونقل موقع "سبوتنيك" عن قائد ميداني روسي أنه "لم يتبق أمام القوات الروسية سوى بضع كتل أبنية قبل سيطرتها على كامل ماريينكا".

وأضاف القائد الميداني الروسي، المسئول في وحدة تحمل اسم "غروم": "لقد طردنا العدو عمليا (من ماريينكا)، ولم يتبق سوى عدة مربعات متناثرة قبل دحر العدو من البلدة"، مشيرا إلى أن هناك "أحياء قليلة قبل إخراج العدو من المنطقة".

وفي مناطق أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العاملة في شرق وجنوب أوكرانيا تمكنت من تدمير 5 طائرة مسيرة أوكرانية في خاركوف ودونيتسك وزابوريجيا، وأسقطت طائرة مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في دونيتسك.

وأفادت الوزارة بأنه تمت تصفية أكثر من 565 جنديا ومرتزقة على جميع المحاور.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة مقتل 20 ضابطا أوكرانيا وأجنبيا رفيعي المستوى بضربة صاروخية ليلة 27 أبريل في مقاطعة نيكولاييف.

وقالت: "لقي حوالي 20 ضابطا رفيعي المستوى بينهم أجانب، مصرعهم بعد استهداف المقر الذي كانوا يجتمعون فيه بصاروخ في حوض بناء السفن بمقاطعة نيكولاييف".

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