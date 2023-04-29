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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الحاجي.. ريمونتادا الرجاء تصطدم بقوة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

علق الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي التونسي على مباراة الرجاء المغربي والنادي الأهلي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ويحل اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي  ضيفا على الرجاء المغربي بقيادة منذر الكبير فى مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا . 

وكان الأهلي قد حقق فوزًا علي الرجاء المغربي بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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ريمونتادا الرجاء تصطدم بقوة الأهلي 

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: بعد هزيمة ستاد القاهرة دخل الشك لصفوف فريق الرجاء المغربي وحتى مناداة الجماهير العريضة للفريق المغربي بضرورة العودة في مباراة الإياب فان الريمونتادا تبدو مستحيلة أمام قوة الأهلي الذي يبدو اكثر تنظيما واكثر واقعية. 

لأضاف الدكتور جمال الحاجي : من جهة أخرى التعاطي التكتيكي مع المباراة الاولى كان ناجحا من طرف المدرب السويسري للنادي الأهلي في حين فشل التونسي منذر الكبير مدرب الرجاء المغربي في الحد من خطورة زملاء الشناوي وبالتالي فإن الاسبقية التكتيكية ستكون الى جانب كولر الذي سيكون جاهزا لكل السيناريوهات .

لتابع الدكتور جمال الحاجي : سيحاول منذر الكبير مدرب الرجاء المغربي مغالطة دفاعات الأهلي منذ البداية وسوف يستغل مساندة جماهير الرجاء القوية جدا.

وقال الحاجي:  مع مرور الوقت وكلما تأخر الرجاء المغربي في التسجيل فإن مهمته ستصبح مستحيلة في حين يتناقص الضغط تدريجيا من جانب الأهلي الذي سيكون خطيرة خاصة في الشوط الثاني الذي سيكون حاسما. 

واختتم الدكتور جمال الحاجي حديثه قائلا: النادي الأهلي اذا تمكن من فرض الوانه في الدار البيضاء أمام منافسه الرجاء البيضاوي المغربي وقدم مستويات عالية فانه سيكون مرشحا فوق العادة لمبارزة مشددا على أن  ابرز فريق والمرشح رقم واحد لنيل المسابقة  يبقي صنداونز الجنوب أفريقي. 

الرجاء الأهلى منذر الكبير الشناوي صنداونز

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