ننشر جداول امتحانات نهاية العام للشهادات الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس الغربية.. صور

ينشر موقع "صدي البلد" تفاصيل مواعيد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي لسنة 2023م لكافة الشهادات الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الغربية علي مستوي الإدارات التعليمية العشرة .



وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ترأس إجتماعين بإدارتي شرق طنطا والسنطة بمشاركة مديري المدارس والمراحل المختلفة، ورؤساء الاقسام، وأمن الإدارتين والمديرية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالغربية لاستقبال امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي 2022 /2023، والتي ستبدأ بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من 6/5/2023 حتى 25/5/2023، وبالنسبة للشهادة الإعدادية (عام – مهني) من 20/5/2023 حتى 25/5/2023 م .

وخلال الاجتماع الذي عقد بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور الأستاذة إيمان عبد المعز، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا.

كما وجه وكيل الوزارة الحضور إلى جميع الضوابط الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، لجميع الطلاب.

وخلال الاجتماع الذي عقد بقاعة نادي المعلمين بالسنطة، بحضور الدكتور يسر عبد الغني، مدير عام الإدارة التعليمية بالسنطة، والأستاذ محمد زغلول، وكيل الإدارة، والسادة الحضور، وجه وكيل الوزارة إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإعلام الطلاب بمواعيد الامتحانات ونشر الجداول على صفحات المدارس، وداخل اللجان في أماكن واضحة للجميع، وضرورة الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بالإدارة عن اى أحداث أو مشكلات خلال سير الامتحانات.

كما وجه بضرورة رصد الدرجات أولاً بأول فى الشيت الورقي والالكتروني، وعدم استخدام المزيل بالشيت تماماً، والحفاظ على سرية الكنترول وتأمينه تماماً، وإعلان النتائج كما هي بعد مراجعة التوجيهات الفنية للنتائج واعتمادها، والتأكيد على عدم السماح بدخول أى طالب للمدرسة ومعه تليفون محمول حتى ولو مغلق، والتشديد على تأمين الكنترولات وتأمين اللجان، والتنسيق مع رؤساء الأحياء ورؤساء المراكز والمدن والشرطة لتأمين محيط المدارس وإزالة اى إشغالات حولها.

يأتي ذلك في إطار حرص وكيل الوزارة على وصول كافة التعليمات والضوابط الامتحانية لجميع مديري المدارس والمراحل التعليمية والنوعيات المختلفة من التعليم العام والفني.

FB_IMG_1682765092840

FB_IMG_1682765091207

FB_IMG_1682765088489

FB_IMG_1682765086314

FB_IMG_1682765084761

FB_IMG_1682765082522

FB_IMG_1682765077856

FB_IMG_1682765076174

FB_IMG_1682765079618

FB_IMG_1682765074607

FB_IMG_1682765072579

FB_IMG_1682765070932

FB_IMG_1682765067237

FB_IMG_1682765065688

FB_IMG_1682765063993

FB_IMG_1682765062342

FB_IMG_1682764988571

FB_IMG_1682764978618

FB_IMG_1682764984471

FB_IMG_1682764974792

FB_IMG_1682764971166

FB_IMG_1682764967277

FB_IMG_1682764963237

FB_IMG_1682764926849

FB_IMG_1682764948021

FB_IMG_1682764929954

FB_IMG_1682764956876