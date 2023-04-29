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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد الحكم بالسجن المؤبد لـ معتز مطر ..7 عقوبات للإرهابين بالقانون

معتز مطر
معتز مطر

معتز مطر.. قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وضع معتز مطر و4 آخرين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد إنقضاء مدة عقوبتهم، وأدرجتهم على قوائم الإرهابيين ، في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، في الإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

السجن المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بمعاقبة معتز مطر و4 آخرين بالسجن المؤبد.

وضمت القضية كلا من معتز مطر 45 سنه مقدم برامج وأسامي كمال الدين سنجاب 41 سنه مقدم برامج ومحمد احمد عبد الحميد عوف 39 سنه امام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية وطارق  محمود أمبارك محمد 39 سنه واعظ عام بالأزهر الشريف بمنطقة وعظ البحر الأحمر ومحمد علي عبد الخالق 45 سنه رئيس مجلس إداره مجموعه "أملاك " الاستثماريه للمقاولات والتوريدات.

ووجهت للمتهم معتز مطر والمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الإرهابيين طبقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية.

عقوبات الإرهابيين

ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:

1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5.حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7.تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

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عقوبات الكيانات الإرهابية

كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

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