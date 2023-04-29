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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي

صدى البلد

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق أمام الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

مارسيل كولر الرجاء المغربي بالنادي الأهلي محمد الشناوي حمدي فتحي

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