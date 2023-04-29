مواطن سوداني لـ أحمد موسى: نشكر الرئيس السيسي على دعمه

قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي "، المذاع على قناة " صدى البلد" من ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية .

وجه مواطن سوداني متواجد في معبر أرقين، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:" شكرا للرئيس السيسي".

تابع :" نشكر الرئيس السيسي والحكومة المصرية على ما فعلوه معنا، ووجدنا معاملة حسنة فور وصولنا إلى ميناء أرقين".

وأكمل :" الوضع صعب في السودان ونأمل ان تهدأ الأوضاع هناك ولا توجد كهرباء أو مياه هناك مطلقا ".

وقال مواطن سوداني آخر :" مصر تقف معنا دائما وإحنا أشقاء وإخوان منذ سنوات طويلة جدا".

وأكمل:" نأمل ان تنتهي الأزمة في السودان وهناك حالة من انعدام الخدمات في السودان بسبب الاشتباكات ولا توجد سلع غذائية متوفرة ".