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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواطن سوداني لـ أحمد موسى: نشكر الرئيس السيسي على دعمه

مواطن سوداني
مواطن سوداني

قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي "، المذاع على قناة " صدى البلد" من ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية .

 

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وجه مواطن سوداني متواجد في معبر أرقين، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:" شكرا للرئيس السيسي".

تابع :" نشكر الرئيس السيسي والحكومة المصرية على ما فعلوه معنا، ووجدنا  معاملة حسنة فور وصولنا إلى ميناء أرقين".

وأكمل :" الوضع صعب في السودان ونأمل ان تهدأ الأوضاع هناك ولا توجد كهرباء أو مياه هناك مطلقا ".

وقال مواطن سوداني آخر :"  مصر تقف معنا دائما وإحنا أشقاء وإخوان منذ سنوات طويلة جدا".

وأكمل:" نأمل ان تنتهي الأزمة في السودان  وهناك حالة من انعدام الخدمات في السودان بسبب الاشتباكات ولا توجد سلع غذائية متوفرة ".

موسى أحمد موسى السودان اخبار التوك شو أرقين

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