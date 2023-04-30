أمطار خفيفة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد اليوم الأحد، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي من سمات فصل الربيع.

مائل للبرودة

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس مازال مائلا للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، فيما يكون طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

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10 درجات

وبحسب الأرصاد، تهبط درجات الحرارة بمقدار نحو 10 درجات دفعة واحدة خلال ساعات قليلة بين الليل والنهار على القاهرة الكبرى، إذ تكون نهارا نحو 25 درجة وليلا 15 درجة فقط ، فيما يكون هذا الفارق 15 درجة كاملة على مدينة سانت كاترين والتي تسجل نهارا 20 درجة مئوية وليلا 5 درجات فقط.

أمطار

وكشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية، مشيرة إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار

ارتفاع الأمواج

وبحسب نشرة هيئة الأرصاد، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 25 15

بنها 25 15

دمنهور 24 15

وادي النطرون 23 15

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

دمياط 22 16

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 16

العريش 22 13

رفح 22 12

رأس سدر 28 14

نخل 22 7

كاترين 20 5

الطور 27 19

طابا 22 18

شرم الشيخ 38 20

الإسكندرية 22 16

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 21 16

السلوم 22 15

سيوة 26 13

رأس غارب 27 19

الغردقة 28 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 21

حلايب 26 20

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 20

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 15

سوهاج 27 16

قنا 29 17

الأقصر 30 18

أسوان 30 19

الوايى الجديد 29 15

أبوسمبل 30 19