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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

طقس بارد - ارشيفية
طقس بارد - ارشيفية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، إذ تمر البلاد بمرحلة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي من سمات فصل الربيع.

مائل للبرودة ليلا

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية  يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

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11 درجة 

وتهبط درجات الحرارة العظمى بقيمة 6 درجات مقارنة بالأمس بحسب نشرة الأرصاد، فيما يكون الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم نخو 11 درجة على القاهرة ، فيما تهبط درجة الحرارة ليلا على أسيوط بقيمة 17 درجة مرة واحدة ، حيث تكون العظمى 33 درجة فيما تسجل الصغرى ليلا 16 فقط.

طقس بارد - ارشيفية
طقس بارد - ارشيفية

 

تحذير هام 

وحذر خبراء الأرصاد من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث تهبط درجات الحرارة بقوة ليلا ، ويصل الفارق بين الليل والنهار إلى 19 درجة مثلا على سانت كاترين، حيث تسجل 25 نهارا و 06 درجات فقط ليلا، ويصل الفارق بين الليل والنهار إلى 11 درجة على القاهرة والتي تسجل 26 للعظمى و 15 للصغرى.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد من تخفيف الملابس ليلا، ونصحوا بمراعاة ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل المتأخرة منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.

سقوط أمطار

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار

كما توقع الخبراء نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 15
العاصمة الإدارية 26 15
6 أكتوبر 27 16
بنهــــا 26 15
دمنهور 24 14
وادي النطرون 21 15
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 25 15
الزقازيق 26 15
شبين الكوم 26 15
طنطا 26 15
دمياط 24 16
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 27 16
السويس 27 16
العريش 24 15
رفح 24 15
رأس سدر 31 15
نخل 33 07
كاترين 25 06
الطور 32 20
طابا 30 20
شرم الشيخ 35 21
الإسكندرية 22 15
العلمين الجديدة 23 16
مطروح 21 15
السلوم 22 15
سيوة 27 17
رأس غارب 27 21
الغردقة 35 22
سفاجا 34 21
مرسى علم 34 22
شلاتين 29 23
حلايب 27 22
أبو رماد 30 21
رأس حدربة 26 22
الفيوم 32 17
بني سويف 31 17
المنيا 32 16
أسيوط 33 16
سوهاج 34 19
قنا 35 22
الأقصر 36 22
أسوان 37 21
الوادي الجديد 35 22
أبوسمبل 34 25


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الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة سقوط امطار نشاط الرياح

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