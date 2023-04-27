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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياح الخماسين| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات عاجل بشأن حالة طقس الخميس، مشيرة إلى أنه البلاد متأثرة بنشاط رياح الخماسين، وتتعرض البلاد لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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15 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت والأحد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنها حذرت من وجود تذبذب في درجات الحرارة التي نشهدها خلال فصل الربيع المعروف بالتقلبات الجوية، موضحة أنه تشهد البلاد الخميس ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، يتبعه انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.


وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع توافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة.


فيما حذر خبراء الأرصاد من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء، ناصحين بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل المتأخرة منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.


درجات الحرارة يوم الخميس


تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية نهارًا، و18 درجة ليلًا.
تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 24 درجة مئوية نهارًا، و17 درجة ليلًا.
تسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و16 درجة ليلًا.
تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 


العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 33 18

بنهــــا 32 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 31 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 28 16

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 34 17

السويس 32 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 30 15

نخل 31 07

كاترين 25 06

الطور 30 20

طابا 30 20

شرم الشيخ 33 22

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 22 15

السلوم 23 15

سيوة 31 17

رأس غارب 31 21

الغردقة 35 22

سفاجا 34 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 31 23

حلايب 27 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 32 18

بني سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 34 17

سوهاج 35 19

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 36 21

الوادي الجديد 35 22

أبو سمبل 34 25

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