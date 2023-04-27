هتنزل 14 درجة دفعة واحدة استعدوا|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

طقس بارد

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19 درجة فرق

وحذر خبراء الأرصاد من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث تهبط درجات الحرارة بقوة ليلا ، ويصل الفارق بين الليل والنهار إلى 19 درجة مثلا على سانت كاترين ، حيث تسجل 25 نهارا و 06 درجات فقط ليلا، ويصل الفارق بين الليل والنهار إلى 14 درجة على القاهرة والتي تسجل 32 للعظمى و 18 للصغرى.

طقس بارد - ارشيفية

تحذير هام

وحذر خبراء هيئة الأرصاد من تخفيف الملابس ليلا ، ونصحوا بمراعاة ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل المتأخرة منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة، وسط توقعات بتعرض البلاد لمنخفض جوى جديد يساعد على انخفاض درجات الحرارة بداية من الجمعة.

أمطار

وبحسب بيان الأرصاد توجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والاتربة أحيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار

حالة الطقس

ويسود اليوم، بحسب بيان هيئة الأرصاد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الادارية 32 17

6 اكتوبر 33 18

بنهــــا 32 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 31 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 28 16

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 34 17

السويس 32 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 30 15

نخل 31 07

كاترين 25 06

الطور 30 20

طابا 30 20

شرم الشيخ 33 22

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 22 15

السلوم 23 15

سيوة 31 17

رأس غارب 31 21

الغردقة 35 22

سفاجا 34 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 31 23

حلايب 27 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 32 18

بني سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 34 17

سوهاج 35 19

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 36 21

الوادى الجديد 35 22

أبوسمبل 34 25

