العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة طقس الخميس، يتضمن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وبيان بـ درجات الحرارة المتوقعة.



وأبرز التقرير المفصل، أن الأرصاد الجوية كشفت عن أن البلاد متأثرة بنشاط رياح الخماسين، حيث إنه تتعرض البلاد لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.



وأوضح التقرير، أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من وجود تذبذب في درجات الحرارة التي نشهدها خلال فصل الربيع المعروف بالتقلبات الجوية، وتشهد البلاد الخميس ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، يتبعه انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

سقوط أمطار

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع توافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

فيما حذر خبراء الأرصاد من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء، ناصحين بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل المتأخرة منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.

وفي السياق نفسه أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع نهاية يوم الخميس ينتهي تأثير المنخفض الجوي الحار، ويعود من جديد تأثير الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا، مؤكدة أنها ستعمل على انخفاض كبير في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات، وهذه التغيرات المستمرة تأتي بسبب التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع والتي سيمتد تأثيرها لمدة 7 أسابيع مقبلة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 33 18

بنهــــا 32 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 31 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 28 16

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 34 17

السويس 32 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 30 15

نخل 31 07

كاترين 25 06

الطور 30 20

طابا 30 20

شرم الشيخ 33 22

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 22 15

السلوم 23 15

سيوة 31 17

رأس غارب 31 21

الغردقة 35 22

سفاجا 34 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 31 23

حلايب 27 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 32 18

بني سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 34 17

سوهاج 35 19

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 36 21

الوادي الجديد 35 22

أبو سمبل 34 25