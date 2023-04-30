دويدار: الترجي أقوى من الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق أن الترجي التونسي منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم أقوى من الرجاء المغربي.



وقال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الترجي التونسي بالطبع أقوى من الرجاء المغربي، ولابد أن يكون هناك هجوما أقوى أمام الترجي".

الأهلي ضد الرجاء

تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى أفريقيا على حساب الرجاء في المباراة التى أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.

وبدأ الرجاء البيضاوي بالضغط من أجل إحراز هدف مبكر أمام النادي الأهلي.

واعترض لاعبو الرجاء لعدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 6 واستمع حكم المباراة لتنقية الفيديو وقرر عدم وجود ضربة جزاء ليتم استئناف اللقاء.

وطالب محمود كهربا بركلة جزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

أهدر يسري بوزوق ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الأهلي في الدقيقة 45