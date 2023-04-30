صادر له قرار هدم.. انهيار جزئي بعقار في اللبان وسط الإسكندرية

سقطت أجزاء من العقار رقم 4 بحارة عرابي، متفرع من شارع عبد المنعم بمنطقة اللبان التابعة لنطاق حي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، وذلك بناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وذكر حي الجمرك، في بيان اليوم، أنه فور تلقي بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار الكائن 4 حارة عرابي متفرع من شارع عبد المنعم باللبان، توجه عصام جابر، مدير إدارة المشروعات بالحي إلى المكان المذكور.

وبالمعاينة تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي محلات، ودورين علويين، وسقوط سقف حجرة بالدور الثاني والأول وجزء من السلم دون إصابات، والعقار خالٍ من السكان عدا المحلات، ومدخل العقار مغلق بقفل.

وبالرجوع لقسم المنشآت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 10 لسنة 2012 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.