عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

صدى البلد

اذا كنت من محبي الدجاج وتحاولين تقديمه بطرق مختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن. 

المكونات 
دجاجة 
4 طماطم مقطعة
3 بصل، مقطعة
6 فص ثوم
كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة خل
3 ملعقة كبيرة زيت
ملح
فلفل أسود
ملعقة صغيره كمون
ملعقة صغيره زنجبيل بودرة
ملعقة صغيره زعتر يابس
ملعقة صغيره كزبرة جافة

 

الطريقة :
في الخلاط الكهربائي، توضع الطماطم، البصل، الزبادي، الثوم ويخلطوا جيداً للحصول على خليط مثل المعجون.
 

يوضع الخليط في وعاء، يضاف إليه الخل، الزيت ويقلب جيداً ثم تضاف إليه قطع الدجاج ويقلب.
 

يغطى الوعاء جيداً ويوضع في الثلاجة مدة 4 ساعات يخرج الوعاء من الثلاجة ويصفى جيداً من التتبيلة.
 

تضاف البهارات الملح والفلفل إلى الدجاج ويقلب جيداً ثم تترك القطع لمدة 10 دقائق لترتاح.
 

يحمى الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
 

توزع قطع الدجاج المتبلة على الشواية وتدخله إلى الفرن لمدة ساعة لتشوى.
 

تخرج الصينية من الفرن، توضع الدجاج في صينية ويوضع بينهم ورق القصدير بداخلها فحم المشتعل.

يوضع نقاط من الزيت عليها ليظهر الدخان، تغطى بورق القصدير
تعاد إلى الفرن وتترك القطع لتكتسب نكهة الشوي.

تخرج الصينية من الفرن، توضع قطع الدجاج المشوية في طبق وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الفراخ طريقة عمل الفراخ المشوية الفراخ المشوية الدجاج المشوية قطع الدجاج المشوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 30-4-2023

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

محمد معيط: حريصون على تعزيز التعاون المالي والضريبي والجمركي بين مصر وقطر

استعدادًا لكأس أمم أفريقيا .. المنتخب الأولمبي يواجه الكونغو وديًا الليلة |صور

جديد تويتر.. إيلون ماسك يسمح للناشرين بفرض رسوم على المستخدمين

مفاجأة في أسعار الدواجن الفترة القادمة.. تفاصيل

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في المحافظات

أسعار مرسيدس C180 موديل 2023 في السوق المصري |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثل الملابس يمكن غسل الأحذية في الغسالة.. تعرفي على الطريقة الصحيحة

احذر.. عادة سيئة أثناء الاستحمام تسبب تلف المثانة

نشرة المرأة| لو كنت نباتي.. تناول 4 أكلات مليئة بالحديد الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا.. تجنبي المخاطر| متى يجب تغيير الفوطة الصحية؟

بسبب إدمان القمار.. مسن صيني يختطف حفيدته ويطلب فدية من ابنته

فيديو

حيلة خارقة تحمي من سرقة المنازل لمدة 3 سنوات.. فيديو

مصرية وسوداني.. حفل زفاف يجمع بين أبناء وادي النيل في قلب القاهرة

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ