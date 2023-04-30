محطة كهرباء وتحلية مياه.. مشروعات تنموية لخدمة أهالي سيناء | تقرير تلفزيوني

تنمية سيناء .. عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا يبرز مشروعات الدولة المصرية في إقامة مشروعات تنموية لخدمة أهالي سيناء .

وأوضح التقرير أن عجلة التنمية في سيناء لازالت مستمرة ولا تتوقف ، بداية من مدينة " الشيخ زويد " حيث تم افتتاح بئر مياه بتوصيلاته بعد توصيل الكهرباء لأهالي القرية .

وقال خالد محمد أحد مواطني الشيخ زويد ، إن البئر يساهم في زراعة مستقبلية لما يقرب من 10 فدادين من الأراضي ، متابعا :" الحمد لله المياه والكهرباء موجودين وكله تمام " .

وأشار التقرير ، إلى أن المروعات شملت مركز تكنولوجي لخدمة أهالي الشيخ زويد ، فضلا عن مشروعات تحلية المياه .