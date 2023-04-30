عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوافق على العقوبات المتعلقة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

وتنص المادة (١٤) على: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

 

وتنص المادة 15 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد ( ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون.

 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالثوب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

 

وتنص المادة (١٦) على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف حنيه ولاتزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام المواد ( ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ البند ١، ٩، ١١، ١٢ ) وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

كما تنص المادة (17) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.


ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

النواب مجلس النواب قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

مفاجآت غير سعيدة تنتظر المتهمين بمطاردة السائحة الأجنبية فى ميدان التحرير

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

ترشيحاتنا

لن نسمح بخنق إسرائيل.. نتنياهو يتوعد إيران وفروعها ووكلائها في المنطقة

فرمان ملكي يفسد انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد.. تفاصيل

الرئيس السيسي: دعوت الحكومة اليابانية لتشجيع شركات بلادها لضخ الاستمثارات في مصر..فيديو

النقض عن قاتل نيرة أشرف.. كان مدركا تماما ما يفعله وقت الجريمة

السيسي: ندعو لوقف إطلاق النار ونرفض التدخل الخارجي في شئون السودان.. فيديو

بيدي لا بـ يد عمر.. لماذا قرر الزعيم النازي هتلر التخلص من حياته في هذا اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة ورخيصة .. طريقة عمل المجدرة بتكلفة اقتصادية

قبل ما تعمليه.. طبيبة تكشف معلومات غير متوقعة عن الفيلر واستخداماته

عضلة القلب ‎%‎16 ومش لاقي شغل| قصة رحيل المصور الصحفي سامح علي

لسبب غريب.. رجال يرتدون التنورة القصيرة في مترو دلهي

فيديو

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

هيفاء وهبي عن رمسيس باريس: كنت مكسوفة ولحنت لأول مرة.. وحنين تشبهني

انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ