عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يشكر الإمام الأكبر على إفطار الوافدين.. ويهنئ راجية طه

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

أعرب مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لتكرُّمه بإقامة مائدة الإفطار للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر الشريف، وللطلاب المصريين بالجامعة.

موائد الأزهر في شهر رمضان

كما قدم المجلس الشكر لفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجميع المشاركين في الإشراف على الإفطار الرمضاني بالجامع والجامعة، ولكل من أسهم في إبراز الصورة الطيبة لمصر في احتضانها لطلاب العلم، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان  السمة العامة لموائد الأزهر في شهر رمضان.

ورحب مجلس جامعة الأزهر بانضمام الدكتورة جيهان كمال محمد مساعد وزير التربية والتعليم  ورئيس المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية سابقا، لعضوية مجلس  الجامعة، خلفا لمعالي الوزير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتورة راجية طه، عميدة كلية الصيدلة بنات الأسبق؛ لتجديد الثقة في اختيارها نائبًا لرئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وللدكتور ماهر فرماوي، والدكتور حماده خطاب، اللَّذين فازا بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وللطالب أحمد عبداللطيف طلبة؛ لتميزه في حفظ القرآن الكريم وإتقانه.

عيد العمال

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود التهنئة لجموع الشعب المصري؛ بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أنها فرصة لأن نراجع أنفسنا ونذكرها بالإتقان وبذل المزيد من الجهد؛ فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه، وأن نذكرها بالاعتماد على الذات في ظل أوضاع اقتصادية يعاني منها العالم، ولنا في الأنبياء القدوة؛ فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ورسولنا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كان يقول عن الأيدي العاملة: (هذه يدٌ يحبها الله ورسوله).

كما قدم التهنئة للقيادة السياسية  بذكرى تحرير سيناء واسترداد الأراضي المباركة التي كرمها الله بذكرها في القرآن وهي أرض سيناء العزيزة.

ودعا المجلس المولى -عز وجل- أن يحقن دماء إخواننا في السودان، وأن يعلو صوت الحكمة والسماح على صوت المدفع والسلاح.

الأزهر جامعة الأزهر مجلس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود شيخ الأزهر مائدة الإفطار للطلاب الوافدين موائد الأزهر الإفطار الرمضاني عيد العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

مفاجآت غير سعيدة تنتظر المتهمين بمطاردة السائحة الأجنبية فى ميدان التحرير

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: دعوت الحكومة اليابانية لتشجيع شركات بلادها لضخ الاستمثارات في مصر..فيديو

النقض عن قاتل نيرة أشرف.. كان مدركا تماما ما يفعله وقت الجريمة

السيسي: ندعو لوقف إطلاق النار ونرفض التدخل الخارجي في شئون السودان.. فيديو

بيدي لا بـ يد عمر.. لماذا قرر الزعيم النازي هتلر التخلص من حياته في هذا اليوم؟

الخارجية السعودية: المملكة أجلت 5013 شخصا ينتمون لـ 100 دولة من السودان

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة ورخيصة .. طريقة عمل المجدرة بتكلفة اقتصادية

قبل ما تعمليه.. طبيبة تكشف معلومات غير متوقعة عن الفيلر واستخداماته

عضلة القلب ‎%‎16 ومش لاقي شغل| قصة رحيل المصور الصحفي سامح علي

لسبب غريب.. رجال يرتدون التنورة القصيرة في مترو دلهي

فيديو

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

هيفاء وهبي عن رمسيس باريس: كنت مكسوفة ولحنت لأول مرة.. وحنين تشبهني

انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ