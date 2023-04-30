مجلس جامعة الأزهر يشكر الإمام الأكبر على إفطار الوافدين.. ويهنئ راجية طه

أعرب مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لتكرُّمه بإقامة مائدة الإفطار للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر الشريف، وللطلاب المصريين بالجامعة.

موائد الأزهر في شهر رمضان

كما قدم المجلس الشكر لفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجميع المشاركين في الإشراف على الإفطار الرمضاني بالجامع والجامعة، ولكل من أسهم في إبراز الصورة الطيبة لمصر في احتضانها لطلاب العلم، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان السمة العامة لموائد الأزهر في شهر رمضان.

ورحب مجلس جامعة الأزهر بانضمام الدكتورة جيهان كمال محمد مساعد وزير التربية والتعليم ورئيس المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية سابقا، لعضوية مجلس الجامعة، خلفا لمعالي الوزير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتورة راجية طه، عميدة كلية الصيدلة بنات الأسبق؛ لتجديد الثقة في اختيارها نائبًا لرئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وللدكتور ماهر فرماوي، والدكتور حماده خطاب، اللَّذين فازا بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وللطالب أحمد عبداللطيف طلبة؛ لتميزه في حفظ القرآن الكريم وإتقانه.

عيد العمال

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود التهنئة لجموع الشعب المصري؛ بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أنها فرصة لأن نراجع أنفسنا ونذكرها بالإتقان وبذل المزيد من الجهد؛ فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه، وأن نذكرها بالاعتماد على الذات في ظل أوضاع اقتصادية يعاني منها العالم، ولنا في الأنبياء القدوة؛ فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ورسولنا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كان يقول عن الأيدي العاملة: (هذه يدٌ يحبها الله ورسوله).

كما قدم التهنئة للقيادة السياسية بذكرى تحرير سيناء واسترداد الأراضي المباركة التي كرمها الله بذكرها في القرآن وهي أرض سيناء العزيزة.

ودعا المجلس المولى -عز وجل- أن يحقن دماء إخواننا في السودان، وأن يعلو صوت الحكمة والسماح على صوت المدفع والسلاح.