زعمت أنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا من 2005 إلى 2021، أنها فعلت كل ما في وسعها لمنع الصراع في أوكرانيا.

وتقف السياسية المخضرمة إلى جانب جهودها للتوسط في اتفاقات وقف إطلاق النار 2014-2015، قائلة إنه تم الاتفاق عليها بحسن نية.

وحسب صحيفة “دي تسايت”، قالت ميركل إنها “حاولت بما كان تحت تصرفي لمنع الصراع الحالي في أوكرانيا”.

وأصرت ميركل على أن مجرد فشل هذه الجهود في نهاية المطاف لا يعني أنها كانت مضللة، مضيفة أن الدبلوماسية ضرورة.

ودافعت المستشارة الألمانية السابقة، عن عملية مينسك للسلام، التي تهدف إلى إنهاء القتال وإحراز تقدم في المحادثات بين كييف والمتمردين في دونباس، الذين كانوا من بين الأوكرانيين الذين رفضوا نتيجة انقلاب 2014 في العاصمة.

كما أعربت ميركل أيضًا عن أسفها لحقيقة أنه، في ذلك الوقت، كان عدد قليل من الدول الأوروبية غير ألمانيا وفرنسا مهتمين بهذه المساعي الدبلوماسية.

كما ادعت المستشارة الألمانية السابقة أن الاتفاقات تم وضعها بحسن نية.

ومع ذلك، في مقابلة نُشرت في ديسمبر الماضي، أقرت بأن بروتوكول مينسك كان، في الواقع، محاولة لمنح أوكرانيا الوقت، والتي استفادت منها لتصبح أقوى، كما يتضح في ساحة المعركة الآن.

وفي أواخر عام 2022، قالت ميركل إنه كان من الواضح لنا جميعًا أن الصراع قد تجمد، وأن المشكلة لم تُحل، لكن ذلك منح أوكرانيا وقتًا ثمينًا.

في مقابلة هذا الأسبوع، روت ميركل أيضًا كيف أن الرئيس زيلينسكي كان شديد الانتقاد لاتفاق مينسك، وقد قال ذلك منذ حملته الانتخابية.

وأشارت إلي أنه على الرغم من الاختلافات في الرأي حول هذه المسألة، إلا أنها لا تزال تثق في رئيس الدولة الأوكراني.