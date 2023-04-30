هل ينهي هجوم أوكرانيا المضاد الحرب مع روسيا؟.. مفاجأة من الخبراء

تستعد أوكرانيا لما يمكن أن يكون هجومًا مضادًا حاسمًا لإعادة سيطرتها على الأراضي التي سبق وسيطرت عليها روسيا، وفق ما ذكر تقرير شبكة دويتش فيله.

حرب الدبابات

ذكر التقرير الذي استطلع آراء محللين، إن أوكرانيا ستحتاج إلى الدبابات في الأسابيع والأشهر القادمة.

في الوقت الحالي، تضع قيادة أوكرانيا اللمسات الأخيرة على الهجوم المضاد الذي طال انتظاره والذي أعلنت عنه قبل أشهر.



من المأمول أن يؤدي هذا إلى قلب حرب الخنادق الشاقة التي تحاصر البلاد حاليًا وتخرج روسيا من أراضيها.

و يمكن أن يكون الهجوم المضاد، معركة حاسمة في الحرب، في ظل أن أوكرانيا سبق وقالت إنها ستشن هجوم مضاد في الربيع.

هدوء في كييف

في هذه الأيام، يمكن لزوار كييف رؤية الهدوء في العاصمة، حيث أصبحت الهجمات الصاروخية الروسية، نادرة.

في شوارع العاصمة المزدحمة تزدهر الأشجار والزهور وتزدحم المقاهي.

تبدو الحرب بعيدة، ومع ذلك، هناك تذكير دائم في كل مكان، حيث تنتشر في الشوارع لافتات تدعو المدنيين للتطوع أو جمع التبرعات للقوات المسلحة.

يتم وضع نعوش لجنود بارزين يسقطون يوميًا تقريبًا في ميدان الاستقلال في كييف.

لماذا تنتظر كييف؟



ويعد الهجوم المضاد موضوعا متكررا في وسائل الإعلام الأوكرانية لكن العسكريين لا يزالون صامتين.

فعندما يسئلوا ، يجيبوا ببساطة ، "انتظروا وسترون".

هناك العديد من الأسباب لهذا النهج.. أولاً ، الأسلحة المتوقعة من الغرب لم يتم تسليمها كلها بعد.



منذ أوائل عام 2023 ، تلقت أوكرانيا الكثير من "الأسلحة الثقيلة" من الناتو ، كعشرات الدبابات الحديثة وناقلات الجند المدرعة من الإنتاج الألماني والبريطاني ، وأنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي ، والطائرات المقاتلة السوفيتية.

وتقدر صحيفة أوكرانيسكا برافدا، أن الجيش والحرس الوطني أنشأوا ما لا يقل عن 16 لواءًا جديدًا ، تضم حوالي 50 ألف مقاتل .

تحتاج هذه الوحدات الجديدة إلى وقت للتحضير والتعرف على أسلحتها الجديدة.



الهجوم المضاد لن ينهي الحرب



على الرغم من هذه المخاوف ، فإن المزاج في كييف متفائل بحذر. وقال خبير عسكري: "هذه الضربة لا يمكن أن تفشل. سيتم تحرير المزيد من الأراضي. لكن السؤال هو: ما الثمن ، وبأي ثمن؟".

حرب ودمار في أوكرانيا



لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد الهجوم المضاد.

يخشى الكثير من أن الغرب قد يضغط على أوكرانيا للتفاوض وتقديم تنازلات مؤلمة إذا فشلت في تلبية التوقعات.

وقد رفض كبار القادة العسكريين هذا السيناريو بالفعل. قال الخبير أندريه: "هذا لن يحدث، فمثل الكثيرين في كييف ، هناك توقع بحرب طويلة لن تنتهي بهجوم مضاد".