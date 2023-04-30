مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستريونايتد على نظيره أستون فيلا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الوحيد لفريق مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 39.

تشكيل مانشستريونايتد لمواجهة أستون فيلا:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، دالوت، شاو، مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، سابيتزر، إريكسن، برونو فيرنانديز.

الهجوم: سانشو، راشفورد.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستريونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة،

على الجانب الأخر يأتي أستون فيلا في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.