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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرامة وحبس.. عقوبات قاسية لحيازة الكلاب الخطرة.. تفاصيل

الكلاب
الكلاب

كشف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة على حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة للأماكن العامة.

وقال الحصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد،  أن القانون يعمل على تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة، وهو قانون يتم مناقشته للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا القانون خاص تحديدًا بالكلاب الخطرة، كما ناقش البرلمان ضرورة تقدم أي شخص يقتني كلبًا بطلب الحصول على رخصة له، تحمل تفاصيل هذا الكلب.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، مساء اليوم الأحد، أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الوقائع الخطيرة بشأن الكلاب، مؤكدًا أن القانون حصل على موافقة من حيث المبدأ.

وأوضح النائب هشام الحصري، أن الكلاب الخطرة سيتم اقتنائها لكشف الجريمة فقط، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة وضع ضوابط لاقتناء المواطنين الكلاب الضالة، ومن المرجح أن يتم التصويت على هذا القانون نهائيًا الثلاثاء المقبل.

ولفت الحصري، إلى أن عقوبات تعدي الكلاب على المواطنين ستكون بالغرامة والحبس؛ لتصل إلى 500 ألف جنيه غرامة، و7 سنوات حبس كحد أقصى.

عزة مصطفي مجلس النواب صالة التحرير الكلاب الضالة صدى البلد

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