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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نصائح لرواد الأعمال.. فتاة تروي قصة نجاح مشروعها الخاص بـ125 جنيها |فيديو

آيه مجدي رائدة اعمال
آيه مجدي رائدة اعمال في ضيفة "صدي البلد"

حلت مجموعة من رائدات الأعمال، ضيفات على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورتهن حول مشروعاتهن التي بدأت بأقل الإمكانيات، وحققن من خلالها عدة نجاحات كبيرة.

رائدات الأعمال حكايات ملهمة

قالت آية مجدي، المتخصصة في صناعة الحلي، وذات الـ٣٢ عاما، أنها كانت تدرس في كلية العلاج الطبيعي لتصبح طبيبة مثل والديها، ولكنها أدركت في العام الأخير من دراستها للطب أنها تريد أن تتجه لعمل الاكسسوارات و الحلي على طريقتها الخاصة، حيث أنها أحبت هذا المجال منذ طفولتها.

وأضافت "مجدي"، أنها تصنع الحلي و تبيعها "اون لاين" من خلال "فيس بوك"، كما أنها تحاول أن تلبي جميع الأذواق خلال صناعتها للحلي، حتى تستطيع الوصول لعملاء أكثر.

وأوضحت ذات الـ٣٢ عاما، أنها تعتمد في عملها على مواد لا يتغير لونها نتيجة عوامل الجو، ولا تسبب الحساسية، وذلك للحفاظ على تطوير مشروعها، و تمسك العملاء به، كما أنها تهتم أن تكون القطعة المصممة لكل عميل تختلف عن المصممه لغيره حتى يشعر بالخصوصية فيما يرتديه.

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وأكدت أنها بدأت مشروعها ب 125 جنيها فقط كرأس مال، و اعتمدت في البداية على البيع للاقارب و الاصدقاء.

ووجهت نصائح للمقبلين على اقامة مشروع صغير، بدراسة السوق و معرفة ما يحتاجه حتى لا يختار فكرة مشروع مكرره لا تأتي بجديد للسوق، و بالتالي لا يضمن نجاحها في ظل المنافسة من الآخرين.

ويمكنك مشاهدة الفيديو كاملا

 

رائدات الأعمال البيع مشروع صغير الإكسسوارات السوق

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