أحمد عبد الدايم: خبرات الزمالك حسمت لقب كأس مصر للطائرة أمام الأهلي

قال أحمد عبد الدايم مدير قطاع النشاط الرياضي للكرة الطائرة بنادي الزمالك، إن تتويج فريق الكرة الطائرة بكأس مصر وقبلها ببطولة الدوري المصري، يحسب لمرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضى المشرف العام على ألعاب الصالات.

وأضاف عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريق الكرة الطائرة، حصل على دعم كبير من إدارة النادي، مشددًا على عودة الكرة الطائرة بالزمالك إلى منصات التتويج العربية والإفريقية.

وأشار إلى أن أصعب اللحظات التي مر بها نادي الزمالك في مواجهته أمام الأهلي، هو تأخر فريقه في النتيجة، إلا أن إصرار اللاعبين مع تغييرات جريئة من المدير الفني حولت الدفة إلى شوط أبيض بامتياز ومن ثم تسيد الفريق للمباراة.

واختتم تصريحاته، بأن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، إلا أن خبرات لاعبي الزمالك تفوقت على المنافس، بينما هذا الموسم هو الأفضل فنيًا للكرة الطائرة المصرية على الإطلاق، موضحًا أنه تم صرف كافة المستحقات المتأخرة للاعبي الكرة الطائرة منذ أيام وسيتم الإعلان عن تجديد العقود قريبًا.