إسرائيل تغرق بالفساد.. اعتقال 18 مسئولا كبيرا بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت اليوم الاثنين، 18 مسؤولا كبيرا لاستجوابهم بشبهة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن المشتبه بهم المعتقلين هم رؤساء مجالس ومسؤولون منتخبون وموظفون عموميون في شمال إسرائيل.

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة العبرية، إن صاحب شركة إزالة قمامة في شمال إسرائيل ، قام برشوة رؤساء مجالس وموظفين عامين آخرين، مقابل مكاسبه وزيادة عطاءات إزالة القمامة التي فاز بها.

وأضافت أن التحقيق السري بدأ منذ حوالي عام ، حيث تم تعزيز الشبهات ضد المشتبه بهم ، الذين تم اعتقالهم صباح اليوم للتحقيق معهم.

وأكدت الصحيفة أنه أثناء عمليات التفتيش في منازل المتهمين عثر على الشيكات والنقود والمجوهرات والمستندات ذات الصلة.