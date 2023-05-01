بعد وفاة مصطفي درويش.. مجدي يعقوب يكشف سر توقف عضلة القلب المفاجئة

توفي اليوم النجم مصطفي درويش ، عن عمر يناهز ٤٣ عام ، وقد أصاب خبر وفاة الفنان الراحل المفاجئ صدمه كبيرة لجمهوره ومحبيه وزملائه بالوسط الفني، وكان سبب الوفاة توقف مفاجئ لعضلة القلب.

وأكد عدد من المقربين من الفنان الراحل، أنه فى الفترة الأخيرة كان يمر بحالة شديدة من الحزن والقهر ، ربما لأسباب خاصة بالعمل، ولغيرها حتى أنه كتب على تويتر قبل وفاته بساعات أنه أصبح لا يستطيع النوم.

وصرح الدكتور مجدى يعقوب ، الخبير العالمي لجراحة القلب، في أحد لقاءاته السابقة هل يؤدى الزعل الى الموت ؟؟.

وكشف د. مجدي يعقوب، سر الموت المفاجئ لا أحد يعرف أسبابه بالظبط، ولا حتي أمهر الدكاترة، وسر في أيد الخالق ، لكن المؤكد أن الزعل بيؤد للموت ، بالبطيء يا أحيانا فجأة.

وتابع الخبير العالمي أن الزعل مرتبط بهرمونات الحزن، الكورتيزول و الأدرينالين، اللي لما بينسكبوا في الدم بكميات مهولة ، الضغط بيعلي، و السكر بيتضاعف، و بيحصل اختلال في ضربات القلب، و ضيق في الشرايين؛ ونزيف في المخ أو انسداد في شرايين القلب ، وضعف حاد في عضلة القلب و هبوط رهيب في الدورة الدموية ثم الموت.

وأوضح أن العامل النفسي هو المتهم الأول في الوفاة ، ولقوا أن له ٣ أسباب:

١-فقدان القوة علي حل المشاكل والإحساس بالإحباط و القهر.

٢-فقدان الامل

٣-فقدان القدرة علي التحكم في مشاعر الحزن