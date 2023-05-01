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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

صدى البلد

عادت الفنانة نسرين طافش إلى زوجها شريف شرقاوى بعد انفصال دام لمدة 6 شهور وهو ما اعلنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام. 

وقامت الفنانة نسرين طافش بنشر مجموعه من الصور تجمعها بزوجها فى أحدث ظهور لهم و تألقت بإطلالة جريئة كشفت عن جمالها و إناقتها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور نسرين طافش وزوجها التى قامت بحذفها من قبل.

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وتنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.

نسرين طافش نشرين طافش وزوجها رجوع نسرين طافش لزوجها طلاق نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي

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