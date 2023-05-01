كان مجهز مساعدات مالية..سائق مصطفى درويش يكشف موقفا سريا معه قبل وفاته

كشف سائق الفنان الراحل مصطفى درويش موقفا سريا للفنان الراحل قبل وفاته .

وقال السائق: " كان مفروض هنتقابل النهارده عشان أستاذ مصطفى مجهز أظرف فيه مبالغ مالية مساعدات متعود يبعتني بيها لناس كل شهر.. كان عارف الناس دي واحد واحد".

تابع: "أنا مصدوم، كنا هنتقابل النهارده عشان نجهز للشغل الجديد.. كان محترم وجدع أوي واللي في ايده مش له".

انهار شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش بالبكاء في جنازته حيث ظهرت عليه ملامح الصدمة من وفاة أخيه .

وظهر وجه الشبه الكبير بين الفنان الراحل وشقيقه في الجنازة.

جنازة مصطفى درويش

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل مصطفى درويش ، والتي وافته المنية صباح اليوم بعد توقف عضلة القلب.

وحرص نجوم الفن وأبرزهم ريهام عبد الغفور وآسر ياسين وحسن ابو الروس ومحمد علي رزق ومحمود حافظ وغيرهم .

وفاة مصطفى درويش:

كشف موقع روسيا اليوم عن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

شهدت اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش دخوله قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تامر حسني ينعي مصطفى درويش

نعى الفنان تامر حسني الفنان مصطفى درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري. وكتب تامر حسني: "البقاء لله نسألكم الدعاء والفاتحة على روح مصطفي درويش".

سبب وفاة مصطفى درويش

ورحل الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”.

الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

وكتب الفنان الراحل مصطفى درويش قبل وفاته بساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام ".

كما نشر الفنان الراحل مصطفى درويش صورة تجمعه بالفنان آسر ياسين عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.