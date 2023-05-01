كوريا الجنوبية واليابان تضعان اللمسات الأخيرة للقمة الرئاسية المنتظرة

تجري كوريا الجنوبية واليابان تنسيقًا وتواصلًا نهائيًا بشأن الاجتماع بين رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميدو كيشيدا في قصر يونجسان الرئاسي في سيول يوم 7 مايو.

ويناقش الجانبان خطط الإعلان عن زيارة كيشيدا إلى كوريا الجنوبية والجدول الزمني لاجتماع القمة بين كوريا الجنوبية واليابان في 2 مايو. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويقال إنه إذا قام كيشيدا بزيارة كوريا الجنوبية، سيعتبر ذلك الاجتماع الثاني لقادة كوريا الجنوبية واليابان بعد أكثر من 50 يومًا من محادثات طوكيو في 16 مارس.

ويعتقد المكتب الرئاسي أن الأهمية الكبرى لزيارة كيشيدا إلى كوريا الجنوبية تكمن في الاستعادة الكاملة لـ "الدبلوماسية المكوكية". بمعنى آخر، لا ينصب تركيز هذا الاجتماع على تحقيق نتائج جديدة، ولكن إعادة تأكيد إرادة الجانبين في الحفاظ على اتصال وثيق والسعي لتنفيذ إجراءات متابعة محادثات طوكيو.

والسبب في تسريع كوريا الجنوبية واليابان لجدول زيارة فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية هو أن البلدين توصلا إلى إجماع على أن استعادة العلاقات الثنائية فقط هي التي يمكن أن تعزز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وتعقد قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان منتصف الشهر الجاري، وقد يعقد رؤساء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات لبحث سبل توسيع التعاون الأمني ​​بين الدول الثلاث.