عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية واليابان تضعان اللمسات الأخيرة للقمة الرئاسية المنتظرة

صدى البلد

تجري كوريا الجنوبية واليابان تنسيقًا وتواصلًا نهائيًا بشأن الاجتماع بين رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميدو كيشيدا في قصر يونجسان الرئاسي في سيول يوم 7 مايو.

ويناقش الجانبان خطط الإعلان عن زيارة كيشيدا إلى كوريا الجنوبية والجدول الزمني لاجتماع القمة بين كوريا الجنوبية واليابان في 2 مايو. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويقال إنه إذا قام كيشيدا بزيارة كوريا الجنوبية، سيعتبر ذلك الاجتماع الثاني لقادة كوريا الجنوبية واليابان بعد أكثر من 50 يومًا من محادثات طوكيو في 16 مارس.

ويعتقد المكتب الرئاسي أن الأهمية الكبرى لزيارة كيشيدا إلى كوريا الجنوبية تكمن في الاستعادة الكاملة لـ "الدبلوماسية المكوكية". بمعنى آخر، لا ينصب تركيز هذا الاجتماع على تحقيق نتائج جديدة، ولكن إعادة تأكيد إرادة الجانبين في الحفاظ على اتصال وثيق والسعي لتنفيذ إجراءات متابعة محادثات طوكيو.

والسبب في تسريع كوريا الجنوبية واليابان لجدول زيارة فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية هو أن البلدين توصلا إلى إجماع على أن استعادة العلاقات الثنائية فقط هي التي يمكن أن تعزز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وتعقد قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان منتصف الشهر الجاري، وقد يعقد رؤساء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات لبحث سبل توسيع التعاون الأمني ​​بين الدول الثلاث.

قمة مجموعة السبع رئيس الوزراء الياباني كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية فوميو كيشيدا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول رئيس كوريا مجموعة السبع اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

ترشيحاتنا

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: تلقينا عشرات الآلاف من الراغبين في المشاركة

بشري سارة بشأن بدء المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع

القومي للإعاقة: قرارات الرئيس السيسي لذوي الهمم هيأت بيئة العمل لهم

الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ