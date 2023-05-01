والدته انهارت.. عزة مصطفى ترصد معاناة طفل مع مرض الصرع بالقليوبية |فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل حالة مرضية لطفل يعاني من مرض الصرع بالقليوبية.



وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الطفل يوسف عنده 10 سنوات ويعاني من صرع وكهرباء زيادة في المخ، والأطباء قالوا أنه يحتاج لتركيب جهاز على العصب الحائر".

وأضافت "تكلفة علاج يوسف في الشهر 3 آلاف جنيه، والمبلغ غير متوفر لدى الأسرة لأن والده يعمل باليومية"، مطالبة "لابد أن نقف بجوار بعض خاصة في هذا التوقيت".

وقال والد الطفل يوسف "يوسف يعاني من مرض الصرع، ويجيله تشنجات كثيرة ويحتاج لجهاز يتم تركيبه على العصب الحائر"، مضيفا: "لا نترك يوسف لحظة واحدة لأنه من الممكن أن يصاب في أي وقت، ونحتاج لمساعدة لعلاجه".

وانهارت والدته على الهواء، قائلة "نفسي أعالج يوسف ابني، لأنه مش بيقدر يروح الحمام لواحده".